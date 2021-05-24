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İstanbul Boğazı'nda arızalanan tekne sürüklendi

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Bebek Koyu’na çekildi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Bebek Koyu'na çekildi.


Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü açıklarında dümen arızası nedeniyle içinde 4 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde teknenin yanına gelerek müdahale etti. Tekne KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Bebek Koyu'na çekildi.

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