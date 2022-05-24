İstanbul Boğazı'nda balık avlamak için kaçak dalyan kurdular

İstanbul Boğazı'nda balık avlamak için kaçak kurulan 3 adet dalyan düzeneği denizden çıkarıldı. Düzenekte kullanılan yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda ağ, 2 adet büyük pinter ve 2 adet büyük balık kafesine el konuldu. On binlerce canlı balık da denize bırakıldı.

İstanbul Boğazı'nda yasa dışı avcılık yapan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimde, balık avlamak için kaçak kurulan dalyan düzeneği tespit edildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetime, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İ.B.B Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Toplam 4 tekne ile 28 personelin katıldığı denetimde Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakını, Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde, kurulması Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi olan 3 adet kaçak dalyan yapıldığı tespit edildi. Kaçak dalyan yapısı düzeneğinde kullanılan yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda ağ, 2 adet büyük pinter ve 2 adet büyük balık kafesine el konuldu. Mülkiyetin kamuya geçme kararı alınması için malzemeler yediemin limanına teslim edildi.

Yasa dışı olarak kurulan düzenek içindeki hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi tonlarca balık, tuzaklardan çıkarılarak denize bırakıldı.