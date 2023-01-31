İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Boğazı'nda görme engelli çift denize düştü: Vatandaşlar çığlıklara koşup kurtardı

Emirgan Sahili’nde görme engelli çift, yürüdüğü esnada merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü.

Emirgan Sahili'nde görme engelli çift, yürüdüğü esnada merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşların kurtararak banka oturttuğu çift uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.


Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü arkadaş olan görme engelli çift, sahilde yürümeye başladı. Bir süre sonra çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar onların yardımına koştu.



Görme engelli çifti vatandaşlar kurtardı


Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. Sırılsıklam olan iki arkadaş ardından da banka oturtuldu. Neye uğradığını şaşırsan çift olayın şokunu uzun süre atlatamazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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