İstanbul Boğazı'nda istavrit bolluğu oltacıları sevindirdi

İstanbul Boğazı'nda istavrit akını yaşanıyor. Hafta sonu oltaları ile köprü ve boğazda sahillere koşan vatandaşlar evlerine kova kova balık taşıdılar. İyi oltacılar ise tuttukları balıkları sahilde ve mahallelerinde satarak, birçok ailenin hafta sonu taze balık yemesini sağladılar. Ev ekonomilerine günlük bin lira katkı koyan profesyonel oltacılar, boyu küçük kalan on binlerce balığı da tekrar denize salarak eko sistemin gereğini yaptılar.

Galata ve Haliç köprüleri ile Sarayburnu, Bebek, Beykoz sahilleri sabah erken saatlerde profesyonel oltacılar tarafından dolduruldu. Hafta sonu havanın da güzel olması ile birlkte oltacılar erken mesaiye başladılar. Boğazda çapari atan istavrit avcıları her seferinde 9 ile 15 tane arasında balık çektiler. İstanbul Boğazı'nda adeta istavrit akını herkesi şaşırttı. Bunun sebebini Ukrayna'daki büyük teknelerin savaş sebebiyle denize açılamaması olarak gören oltacılar, akşama kadar kovalarını doldurdular. Kıraça tabir edilen boyu 10 santim civarında olanlar kilosu 50 liradan, iri istivritler ise 80 ila 100 tl kilo fiyatı ile alıcı buldu. Birçok oltacı da komşularının siparişlerini tamamlamak için saatlerce olta salladılar. Et fiyatlarının yükseldiği şu günlerde ucuz ve taze balık ile buluşan İstanbul'daki orta direk ailelerin de yüzü güldü. İstavrit akınının Mayıs ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. Bazı oltacılarda çocuk ve eşlerini de alıp sahile gelerek hem kazançlı hem de hareketli bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar. Beykoz Sahiline sabah gün ağırması ile geldiğini belirten cam fabrikasından emekli servis sürücüsü Mustafa Emek, "Komşularım da balıktan bol istavrit ile döndüğümü biliyorlar. Herkes akşamdan rica ediyor. Ben de akşam saatlerinde onların siparişlerini yerine getirmeye çalışıyorum. 12 saattir olta salladım. Hem günlük ücretimi çıkarttım. Hem spor yaptım, hem boğazın bereketini evlere taşıdık. Hem de komşularımı sevindirdim" diye konuştu.