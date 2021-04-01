İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi arıza yaptı

Rusya'dan İngiltere'ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendi. Ahırkapı açıklarına çekilecek olan geminin sürüklenme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Panama bandıralı River Elbe isimli kuru yük gemisi saat 10.45 sıralında İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri olay yerine sevk edildi. Kılavuz kaptan gemiye çıkarılacak kontrolleri yapıldı. Olayda her hangi bir can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadı. Yeniköy dönüşüne acil olarak demirletilen Kuru yük gemisinin Ahırkapı açıklarına çekileceği öğrenilirken, sürüklenme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.