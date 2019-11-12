İstanbul Boğazı'nda muhteşem sis manzarası havadan görüntülendi

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Boğazda sisin oluşturduğu görüntü, İHA tarafından havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Özellikle boğazın serin suları üzerinde yoğunlaşan sis nedeni ile köprüler adeta görünmez oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ortaya çıkan manzara İHA tarafından havadan görüntülendi.