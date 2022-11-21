İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Boğazı'nda şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde dalgalar kıyıya çarparak metrelerce yükseldi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası şiddetli rüzgar öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağışlar vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul Boğazı'nda da etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte denizde dalgalanmalar yaşandı. Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde dalgaların sahile kıyıya çarpmasıyla su seviyesi artarken, sahile gelen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.


Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.

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