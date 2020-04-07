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İstanbul Boğazı'nda sıra dışı renk

İstanbul’da etkisini sürdüren fırtına denizin rengini değiştirdi.

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına denizin rengini değiştirdi. Denizin renginin bulanıklaştığı anlar havadan görüntülendi.


Marmara Bölgesi'nde günlerdir süren şiddetli fırtına İstanbul'da da etkili oldu. Saatte hızı 80 kilometreyi bulan fırtına, denizin rengini değiştirdi. Fırtınanın etkisiyle Karadeniz'den gelen akıntının hızlandığı görüldü. Fırtınadan dolayı gemilerinde zorlukla hareket ettiği dikkat çekti. Öte yandan deniz suyunun bulanık hale geldiği görüldü. İstanbul Boğazı'ndaki alışık olunmayan bu durum havadan görüntülendi.

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