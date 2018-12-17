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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bir kısmı adeta görünmez oldu.

İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir kısmı adeta görünmez oldu.


İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir kısmı görünmez oldu. Köprüde görüş mesafesi düşerken, Levent'te bulunan gökdelenlerin üst kısımları da gözden kayboldu. Avrupa yakasından Anadolu yakasında ise görüş mesafesi düştü.

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