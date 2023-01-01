İstanbul Boğazı'nda sis

Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, yoğun sise eşlik eden gün doğumu görenleri mest etti.

İstanbul yeni yılın ilk gününe sisle uyandı. Yoğun sis kent genelinde ve İstanbul Boğazı'nda etkili olurken, görüş mesafesi de düştü. Sis nedeniyle görsel şölen oluşurken, balık tutmak için Üsküdar sahile inen vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayıt altına alarak, hatıra fotoğrafı çekti. Sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan boğaz trafiği, sis yoğunluğunun azalmasının ardından tekrar normale döndü.