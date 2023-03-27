İstanbul Boğazı'ndaki "evlenme teklifi" dolandırıcılığında yeni gelişme

İstanbul Boğazı'nda evlilik teklifi yapmak için organizasyon firması ile anlaşıp sevgilisiyle yatta akşam yemeği yedikten sonra 2 saat boyunca boğaz turu yapan kişi, tur sonunda cüzdanını araçtan alıp geleceğini söyleyerek kayıplara karıştı. Lazer ışığı ile isimlerini köprüye yazdıran ve evlilik teklifinin ardından bir de fotoğraf ve video da çektiren çift, firmaya haftalardır ödemeyi yapmadı. Yat sahibi, ulaştığı genç kadının “Erkek arkadaşımdan ayrıldım,. beni aramayın” cevabıyla şoke oldu.

Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde Uğur K. isimli kişi, kendisini Buse olarak tanıtan K.Ç isimli kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için sosyal medya üzerinden organizasyon şirketiyle iletişime geçti. Teklif için 5 bin lira değerinde bir organizasyon paketini satın alan çift, 2 bin lira da kapora verdi. Araçlarını Bebek'te park eden çift, ardından yata bindi. Evlilik teklifi için lazer ışığı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne isimlerinin yazılmasının istenmesi üzerine organizasyon şirketi çalışanları, köprüye isimlerini yansıtacak lazer sistemi kurdu.

Yediler, içtiler evlenme teklifinden sonra kaçtılar

Çift ardından birlikte yata binerek Boğaz'a açıldı. Boğaz'da mum ışığında yemek yiyen çift, daha sonra Kız Kulesi'ne uğradı. Yat Boğaz'ın ortasına geldiği sırada Uğur K., kız arkadaşını yatın önüne getirdi. Tam bu sırada köprüye yapılan lazerli yansıtmayla Uğur K. kız arkadaşına cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. K.Ç'nin teklifi kabul etmesinin ardından çift dans edip fotoğraf çektirdi. Gecenin sonunda yattaki görevliler, çiften organizasyonun ücretini istedi. Çift 'Cüzdanları araçtan almaya gidiyoruz' diyerek kaçtı.

“Erkek arkadaşımdan ayrıldım, beni aramayın”

Olayın ardından firma sahibi Nusret Can Kazancı, çift ile iletişime geçti. Ancak çift Kazancı'yı oyalayarak geri kalan 3 bin lirayı ödemedi. Haftalardır Kazancı'yı oyalayan Uğur K. telefonlara ve mesajlara cevap vermezken, K.Ç. ise “Erkek arkadaşımdan ayrıldım, beni aramayın” diyerek parayı ödemedi.

Olayla ilgili Kazancı'nın emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.