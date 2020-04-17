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İstanbul Boğazı'ndan korona isimli gemi geçti

Panama bandıralı "Ocean Corona" adlı gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerken, kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Evde kalın" çağrısı yaptı.

Panama bandıralı "Ocean Corona" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken, kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Evde kalın" çağrısı yaptı.


Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçti. Gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kılavuzlık hizmeti verdi. Kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" çağrısında bulundu.

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