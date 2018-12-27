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İstanbul Boğaz'ndan dev petrol platform geçti

İstanbul Boğazı’ndan geçen Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platform havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platform havadan görüntülendi.


İstanbul Boğazı'ndan Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçiyor. 5 bin 235 groston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında boğaz transit geçişlere kapandı. Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı bağlı 5 adet römorkör eşlik ediyor.Öte yandan platformun geçişi havadan görüntülendi. Görüntülerde romörkörlerin eşlik ettiği platformun yavaş bir şekilde boğazdan geçtiği görülüyor.

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