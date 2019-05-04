İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Başkan İmamoğlu, ”Ulaşım demiştik, yazılarımızı yazdık öğrencilerimizin kartı 50 lira olacak. Bizim annelerimiz 4 yaşına kadar çocuklarıyla bu şehri ücretsiz gezecekler. İSKİ'ye yazımızı yazdık, suyumuzu kademeli olarak yüzde 40 ve yüzde 50 indireceğiz. Bu şehrin yoksulluk haritasını envanterini çıkaracağız. Bu şehrin mazlumlarını mutlaka koruyacağız. Bu şehrin mazlumu kalmayacak.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kadıköy Belediyesine gelerek Başkan Şerdil Dara Odabaşı'n tebriklerini iletmek üzere ziyarette bulundu. Bu ziyarette Başkan İmamoğlu'na Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti. Burada gerçekleştirilen ziyaretin ardından Başkan Odabaşı ile Başkan İmamoğlu sırasıyla konuşma yaparak Kadıköylülere seslendiler.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, burada yaptığı konuşmasında, “Bugün daha mutlu daha gururluyum. Onlarca yılına ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadıköy Belediyesini ziyaret ediyor. Kadıköy'ü ziyaret ediyor. Bunun anlamı çok farklı. Daha çok Kadıköy diye yola çıkmıştık. Kadıköy'de kazanmak yetmez, İstanbul'u da kazanıp Ekrem İmamoğlu'nu da Belediye Başkanı yapacağız demiştik. Bir hayalimizdi bu, bugün bu hayalimiz gerçek oldu. Sırada daha büyük düşler var. Gerçek olması için yeni başlangıçlar yapıyoruz.” dedi.

Başkan Odabaşı'ndan sonra konuşmasını yapan Başkan Ekrem İmamoğlu, “Burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Kadıköy Belediye Başkanımızın yolu açık olsun, Şerdil Başkanımız çok güzel işler yapacak. Biz İstanbul'un 39 belediye başkanına çok elit bir şekilde yaklaşacağız. Her birisini kucaklayacağız. Ama bu güne kadar ihmal edilmiş ne varsa onları da telafi edeceğiz. Kadıköy'ün de sorunlarını biliyoruz, birçok belediyemizin de sorunlarını biliyoruz, eş güdümlü çalışacağız. Hiçbir belediyemizi ayırt etmeyeceğiz. Be çektiyse bu memleket partizanlıktan çekti. Kötü dilden çekti. Biz ne yaptık dedik ki hepsini yok edeceğiz. Yok öyle bir şey. O dili kullananlar siyasi alanda kendilerine meydan bulamayacaklar. Çünkü bizim insanımız güzel dili güzel sohbeti seviyor.” dedi.

Yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili konuşan Başkan İmamoğlu, “Ramazan ayı paylaşma ayıdır. İyilik ayıdır, sevgi ayıdır, hissetme ayıdır arınma ayıdır ama aynı zamanda aydınlanma ayıdır. İnşallah bu güzel Ramazan ayında tüm dualarınız kabul olsun. Komşularınızı iftara davet edin. Bir çorbayı paylaşın. Aynı zamanda bir komşunuza iftara gidin. Ben öyle 5 yıldızlı otellerde sofralara gitmiyorum 10 yıldır. Sizlere tavsiye ediyorum. Bu şehrin belediye başkanlarına da tavsiye ediyorum. Ben pazartesi akşamı Sultanbeyli'de rastgele bir kapıya gidip iftar açacağım. Bunu niye söylüyorum? Birileri bu şehrin yaşayanlarını ayırmaya bölmeye çalışsa da biz birleşeceğiz. Ramazanda en az 5 iftarda sizden söz almak istiyorum. En az iftarda ya komşunuza gitmeye ya komşunuza davet etmeye var mıyız?” diye konuştu.

Başkan İmamoğlu konuşmasının devamında, “İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel Ramazan'ı yaşayacak. İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel Ramazan bayramını kutlayacak. İstanbul bu milletin bir araya gelişinin, dirilişinin, ayağa kalkışının 100. yılında 19 Mayıs'ta atasını anacak.” şeklinde konuştu.

Ulaşım alanında yapılan indirimlerden bahseden Başkan İmamoğlu, “Ulaşım demiştik, yazılarımızı yazdık öğrencilerimizin kartı 50 lira olacak. Bizim annelerimiz 4 yaşına kadar çocuklarıyla bu şehri ücretsiz gezecekler. İSKİ'ye yazımızı yazdık, suyumuzu kademeli olarak yüzde 40 ve yüzde 50 indireceğiz. Bu şehrin yoksulluk haritasını envanterini çıkaracağız. Bu şehrin mazlumlarını mutlaka koruyacağız. Bu şehrin mazlumu kalmayacak ve biz bu şehrin insanına yardım ederken inanın Allah şahit ki hiç kimseyi rencide etmeden, bir elin verdiğini öbür el görmeden ve insanına hesap sormadan insanına lütufta bulunan değil, sorumluluğunu yerine getiren belediye başkanı olacağıma söz veriyorum. Biz bu ülkenin huzuru için bu şehirden bütün ülkeye sevgi göndereceğiz, saygı göndereceğiz, kucaklaşacağız, bölünmeye hayır diyeceğiz. Birleşeceğiz. Bu ülkenin ve bu şehrin bütün nimetlerini bölüşeceğiz. Ama asla bölünmeyeceğiz.” diye konuştu.