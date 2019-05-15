İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO'su Prof. Dr. Turhan: "Bodrum'da yapılacak hastane için gerçekleşecek yatırım 500 milyon dolara ulaşabilir"

İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin yeniden doğuş hikayesi ve gelecek planları Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO'su Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan, “Bodrum'a çok büyük bir kompleks kurulacak” dedi.

İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin yeniden doğuş hikayesi ve gelecek planlarının anlatıldığı basın toplantısı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO'su Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan, Genel Müdür Yardımcısı Banu Başaran ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin yeniden doğuş hikayesini ve gelecek planlarını anlatan İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO'su Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan, “İstanbul Cerrahi Hastanesi 20 yıldan uzun süredir önemli hizmetler veren bir hastanedir. Bodrum'da yapacağımız hastane de onun devamı niteliğinde, aynı kalitede olacak bir hastanedir. İstanbul Cerrahi Hastanesinde bütün branşlarda hizmet vermekteyiz. Türkiye'de önemli bir yatırım olarak düşündüğümüz Bodrum Hastanesi çok genel bir hastane olacak ve bir kampüs halinde kurulacak. İçerisinde kanser cerrahisinin ve tedavisinin, fizyoterapinin, ortopedi vs. diğer tüm branşların bulunacağı bir yer olacak. Aynı zamanda otelleriyle yurt dışından gelecek hastaları ağırlayabileceğimiz büyük bir kompleks olacak. Bunun için birçok çalışma yapıyoruz. Bu noktada kriterimiz İstanbul Cerrahide verdiğimiz hizmetin aynısını orada da verebilmektir. Türkiye'yi özel sektörde uçuracak insanların elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu ülkeyi seviyor, bu ülke için yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin bu bağlamda öne çıkacağına inanıyoruz, bu nedenle yapılan yatırımın arkasında durmak için devletten de katkı bekliyoruz” dedi.

“Bodrum'da yapılacak hastane için gerçekleşecek yatırım 500 milyon dolara ulaşabilir”

Bodrum'da yapılacak hastane ile ilgili konuşan Turhan, “İş yeter ki inşaat yapma safhasına gelsin, çok kısa sürede sonuçlandırırız. Ancak bürokrasinin çok olması arzu etmediğimiz bir durum. Şu an için en az 200-250 milyon dolarlık bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Bu yatırım duruma göre 500 milyon dolara da ulaşabilir. Ancak yer belli olmadan projede nelerin olacağı henüz tam olarak netleşmeden söylenecek her rakam afaki olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Altyapı, tıbbi ve idari kadroyu değiştirmek kaydıyla yeni bir yapılanma sürecine girdik”

Yönetimi devraldıklarını günden bu yana İstanbul Cerrahi Hastanesini yeniden canlandırmak adına birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Banu Başaran, “İki buçuk yıl önce yönetim olarak İstanbul Cerrahi Hastanesini devraldığımız zaman hastane olarak çok ciddi bir maddi anlamda borcumuz vardı. Yönetim olarak bütün altyapı, tıbbi ve idari kadroyu değiştirmek kaydıyla yeni bir yapılanma sürecine girdik. Bu bağlamda yaklaşık 6 bin yeni prosedür yazdık. Bu prosedür içerisindeki bakış açımız, sürdürülebilir sağlık hizmeti verecek butik bir hastane olmak ve başarı hikayesini yeniden alevlendirmekle ilgiliydi. Personellerde %30-35 oranında değişiklik gerçekleşti. Bunun yanı sıra tıbbi altyapımız ve doktor kadromuzda yapılan transferlerle yeni yapılanmalar söz konusu oldu. Yaklaşık 1 buçuk yıl süren bu yoğun çalışma temposu içerisinde, 1 yıl boyunca hastanenin modernleşmesi için inşaat ve teknik altyapı çalışmaları gerçekleşti. Bugün sağlık sektöründe A+ ameliyatların yapıldığı genel bir hastane olarak hizmetimize devam ediyoruz. Bu yapı içerisinde önümüzdeki yeni yatırımlara da baz teşkil edebilecek güçlü bir yönetim kadromuz var” dedi.