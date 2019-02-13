İstanbul Cerrahi Hastanesi'ne ‘Yılın Sağlık Markası' ödülü

İstanbul Cerrahi Hastanesi, ‘Yılın Sağlık Markası' ödülüne layık görüldü.

İstanbul Şehir Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen özel gecede ‘Yılın Sağlık Markası' ödülü İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin oldu. Hastane adına ödülü Genel Müdür Yardımcısı Banu Başaran ve Medikal Direktör Dr. Hakan Yıldırım aldı.

Banu Başaran ödül alırken yaptığı kısa konuşmada, "Bir İstanbul aşığı ve İstanbul'a 20 senedir hizmet eden bir sağlık kuruluşu olarak bu güzel gecede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Şehir Ödülü'nü İstanbul Cerrahi Hastanesi olarak almak bizler için çok kıymetli. Siz değerli konukların önünde herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başaran, 20 yılı aşkın süredir üstün sağlık hizmetini butik bir anlayışla sunduklarını kaydederek, "Bu değerli ödülü kazanmış olmanın haklı gururu ile insan hayatına değer vermeye devam ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen geceye, sanat ve iş dünyasından da önemli isimler katıldı.