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İstanbul Coffee Festival ünlü sanatçıların konserleriyle başlıyor

Kahve tutkunlarının merakla beklediği İstanbul Coffee Festival Türk Telekom Prime’ın iletişim ve sahne sponsorluğunda başlıyor.

Kahve tutkunlarının merakla beklediği İstanbul Coffee Festival Türk Telekom Prime'ın iletişim ve sahne sponsorluğunda başlıyor.


Türk Telekom Prime'ın iletişim ve sahne sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Coffee Festival'de ziyaretçiler, İstanbul'un tanınmış kahve markaları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle bir araya gelecek ve kahve yanı lezzetleri ve özel tasarım ürünlerini tatma şansı elde edecek. Festivalde ayrıca atölye ve semineler de yer alacak.


Türk Telekom Prime Sahnesi'nde ünlü isimler ağırlanacak


İstanbul Coffee Festival, nitelikli kahve ve yaşam kültürünü şehrin dokusuyla bir araya getirerek ziyaretçilere merkezinde kahvenin olduğu eşsiz bir festival deneyimi sunacak. Kahveseverler, Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla eğlenceli anların tadını çıkaracak. Festival boyunca Türk Telekom Prime Sahnesi'nde 25'i aşkın ünlü sanatçı ve grup sahne alacak.


Festivale katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri biletleri dsmbilet.com üzerinden alabilecek.


Türk Telekom Prime Sahnesi Sanatçı Listesi


06.10.2022 Perşembe


KÖFN- 18:00


Kolpa- 19:00


07.10.2022 Cuma


Can Ozan- 18:00


Gripin- 19:00


08.10.2022 Cumartesi


Anıl Emre Daldal- 18:00


Can Bonomo- 19:00


09.10.2022 Pazar


Atakan Çelik- 17:00


Deeperise & Pınar Süer- 18:00

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