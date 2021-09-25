'İstanbul Coffee Festival'ine geri sayım başladı

Festival, 7-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Kahve ile ilgili yüzlerce markanın yer alacağı İstanbul Coffee Festival'de özel tadım ve ikramlar, barista gösterileri, konserler, atölyeler, seminerler ve çeşitli sanat etkinlikleri yer alacak.

Türk Telekom Prime, bu yıl 7'ncisi düzenlenen İstanbul Coffee Festival'e ismini vererek kahvenin birleştirici etkisini İstanbul'un zengin kültürüyle buluşturuyor. Kahve ile ilgili yüzlerce markanın yer alacağı İstanbul Coffee Festival, 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinlikler, konserler, canlı performanslar ve atölyelere ev sahipliği yapacak olan festivalde katılımcılar dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahveleri tadarak butik kahve dükkanlarının kendine has lezzetlerini keşfetme fırsatı yakalayacak.

Dünyanın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda yer aldığı belirtilen İstanbul Coffee Festival, nitelikli kahve ve yaşam kültürünü şehrin dokusuyla birleştirerek katılımcılara merkezinde kahvenin olduğu bir festival deneyimi yaşatıyor. Gastronomi alanında İstanbul'un marka festivali olarak geçtiğimiz yıllarda da yoğun ilgi gören festival, zenginleşen ve büyüyen bir kültürün taşıyıcısı olarak kahvenin birleştirici etkisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Özellikle üçüncü dalga kahve akımının önde gelen markalarını ve bu akıma bağlı yaşam kültürünü tek çatı altında toplayan İstanbul Coffee Festival'de, İstanbul'un önde gelen nitelikli kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileri, kahve yanı lezzetleri ve özel tasarım ürünleri ziyaretçilerle buluşacak. Her gün farklı sanatçıların sahne alacağı festival kapsamında; tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alacak; dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşacak.