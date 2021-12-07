İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki üniversite ile protokol imzalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakim ve savcılar ile hakim ve savcı adayları, adliye personelleri için iki üniversite ile protokol imzalandı. İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen protokol törenine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, ile üniversiteden yetkililer katıldı. İngilizce dil eğitimi hizmetinde protokolün 5 yıl geçerli olacağı ve haftada 10 saat görülecek olan kursların ayda 1 kur olmak üzere toplamda 9 ayda tamamlanacağı, haftada 6 saat olan kursların ise 2 ayda 1 kur olmak üzere toplamda 18 ayda tamamlanacağı kaydedildi. Diğer üniversite ile yapılan protokolde ise, İstanbul Adliyesi'nde görevli hakimler, savcılar, hakim ve savcı adayları ile adliye personelleri için yüksek lisans eğitimi ve doktora programlarının yer aldığı belirtildi.