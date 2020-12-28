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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Şaban Yılmaz görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Şaban Yılmaz görevine başladı.


Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) geçtiğimiz günlerde yayınladığı kararname ile Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmıştı. Başsavcı Yılmaz, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek görevine başladı. Ataması gerçekleştirilen Başsavcı Yılmaz'ı Başsavcı Vekili Zafer Koç kapıda çiçeklerle karşıladı.

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