İstanbul Cup'ta ilk finalist Marketa Vondrousova

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta yarı finalinde iki Çek raketin buluşmasında Barbora Strycova'ya şans tanımayan Marketa Vondrousova finale yükseldi.

Bu sene 12. kez düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta ilk finalist 19 yaşındaki Çek tenisçi Marketa Vondrousova oldu. Oldukça güçlü bir performans sergilediği maçta vatandaşı Barbora Strycova'ya yalnızca üç oyun kaptıran Vondrousova, bu sezonki ikinci finaline adım attı. Sırasıyla Avustralyalı, Rus ve İspanyol rakiplerini eleyerek son dörde kalan Vondrousova, geçmişteki iki buluşmalarında şans tanımadığı Strycova'ya yine geçit vermedi. 86 dakika sonunda 6-2, 6-1'le galibiyete uzanan Vondrousova, finale çıktı.

Spor Toto Tennis Park'ta henüz set kaybı yaşamayan dünya 46 numarası Vondrousova, TEB BNP Paribas İstanbul Cup finalinde 6 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic veya Rus Margarita Gasparyan ile karşı karşıya gelecek.