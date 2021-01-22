İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Karslıoğlu ‘Beyoğlu Sahne'ye konuk oldu

Beyoğlu Belediyesi tarafından korona virüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kültür sanat programları, ocak ayında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Beyoğlu Kültür Sanat isimli sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşturulan programlar, ocak ayında “Beyoğlu Sahne” söyleşileriyle başladı. Tiyatro ve sinema eleştirmeni Mehmet Konuk'un hazırlayıp sunduğu ve her ay tiyatro dünyasından ünlü isimlerin ağırlandığı söyleşinin bu ayki konuğu İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Kubilay Karslıoğlu oldu. Kültür sanat disiplininde birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

“Zor Dönemde Tiyatro” konulu söyleşide sanatın her alanının salgından olumsuz etkilendiğini belirten Kubilay Karslıoğlu, bu zor dönemde sanatla ilgilenen insanların farklılıklarını geliştirdiğini söyledi. Salgın sürecinin başından bu yana kurum olarak tiyatroseverlere arşivlerini açtıklarını belirten Karslıoğlu, isteyen herkesin Devlet Tiyatroları'nın arşivine girerek çevrimiçi platformda oyunlara ulaşabilecekleri bilgisini paylaştı. Karslıoğlu, bu zor dönemde bakanlığın özel tiyatrolara birçok konuda destek olduğunu söyleyerek, Devlet Tiyatroları'nın sahnelerini birçok yönden özel tiyatroların kullanımına açtıklarını belirtti.