İstanbul Devlet Tiyatrosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 23.00'da Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaparak yangını büyümeden kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında can kaybının olmadığı maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.