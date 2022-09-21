İstanbul Emniyet Müdürlüğünden “Türk İşaret Dili Eğitimi Projesi”

5 Eylül tarihinde 15 teşkilat mensubu çocuk ile birlikte uygulanmaya başlanan proje çerçevesinde, 21 Eylül tarihinde Kadıköy Mehmet Sait Aydoslu İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda işitme engeli olan çocuklar ile teşkilat mensubu ailelerin çocukları bir araya getirilerek tanışmaları ve kaynaşmaları sağlandı.