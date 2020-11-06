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İstanbul Emniyet Müdürü korona virüs denetimlerine katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih’te korona virüs denetimlerine katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih'te korona virüs denetimlerine katıldı. Esnafı gezip uyarılarda bulunan Aktaş, vatandaşlara da sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.


İçişleri Bakanlığınca yayınlanan korona virüs genelgesinin ardından İstanbul'da denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ekipler ile birlikte korona virüs denetimlerine katıldı. Ekiplerle birlikte esnafı gezen ve uyarılarda bulunan Aktaş, vatandaşları da sosyal mesafe ve maske uyardı. Fatih'te ekiplerin denetimleri gün boyunca devam edeceği kaydedildi.


Öte denetimlerde açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Sabah saat 8'de başlayıp 22.00'dan sonrada açık yerlerin kapatılması konusunda denetimlerimiz devam edecek.


Alanlardayız, daha yoğun olacağız. Vatandaşlar fiziki mesafe ve maske kuralına uyacaklar. Özellikle mekan sahiplerini uyararak cezai işlem uyguluyoruz. Vatandaşlarımıza genelde ikazla uyarmaya çalışıyoruz. Uymayan arkadaşlara cezai işlem uyguluyoruz. Tam kapasite olarak valimizin emirleri doğrultusunda denetimler yapıyoruz” dedi.

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