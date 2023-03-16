İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Emniyeti depremde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Üsküdar’da mevlit programı düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Üsküdar'da mevlit programı düzenlendi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve Kültür Merkezi'nde mevlit programı düzenlendi. Mevlit programına, İstanbul'da yurtlarda ve polis evlerinde kalan depremzedeler ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

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