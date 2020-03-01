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İstanbul Emniyeti Sputnik News ofisinde arama başlattı

Rus haber ajansı Sputnik’in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe’nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik News’ın Bakırköy’de bulunan ofisinde arama başlatıldı.

Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik News'ın Bakırköy'de bulunan ofisinde arama başlatıldı.


Rus haber ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Boztepe, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bakırköy'de bulunan Sputnik News ofisinde de arama başlatıldı. Polis ekiplerinin ofisteki aramaları hala sürüyor.

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