İstanbul Emniyetinden 23 Nisan'da zehir tacirlerine operasyon

Operasyona “15 Temmuz Şehidi Fahrettin Yavuz” ismi verilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan operasyonla çocukların zehir tacirleri tarafından zehirlenmesine izin vermeyecekleri belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün narkotik şube, özel harekat, yunus ve trafik polislerinden oluşturduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, Şişli'de uyuşturucu taciri avına çıktı. Gelen ihbarlar üzerine seyyar olarak çalışan ekipler, Şişli bölgesinde 20 gün boyunca araştırma ve inceleme yaptı. Operasyona ise “15 Temmuz Şehidi Fahrettin Yavuz” ismi verildi.

Operasyonlar, 0.98 gram uyuşturucu bulunan bir baskında yakalanan bir şahsın konuşturularak başkalarının isimlerini de vermesiyle genişledi. Yakalanan şahıs, uyuşturucu maddeyi sürekli olarak "Devran" lakaplı bir şahıstan aldığını söyledi. Ardından şahsın verdiği adresler üzerinde araştırmalar yapılarak narkotik ve diğer şubeler ile birlikte operasyon kararı alındı. Operasyon yapılan adreslerden birinde yaklaşık 1,5 kilo uyuşturucu madde bulunarak şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Saat 15.00 itibariyle aynı ekip tarafından Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde belirli adreslere yapılan baskınlarda ise aranan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptığı baskınlarda önceden belirlenen adresler didik didik arandı. Ayrıca polis helikopterleriyle de operasyona havadan destek verildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube koordinatörlüğünde yürütülen çalışmada şimdiye gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılan bu operasyonun önemini vurgulayarak, geleceğimiz olan çocukların zehirlenmemesi için uyuşturucu tacirlerine geçit verilmeyeceğini ve operasyonlara devam edileceğini belirtti.