İstanbul Emniyetinden bayram öncesi denetim

"Bayramınız Kemerli Olsun" projesi kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Mahmutbey Gişelerde denetim yaptı. Denetimde, ekipler sürücüleri kemer konusunda uyardı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Bayramınız Kemerli Olsun' projesi dahilinde Mahmutbey Gişelerde denetimlerde bulundu. Denetime İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Türkiye Omurilik Felçliler Dernek Başkanı Semra Çetinkaya da katıldı. Denetimlerde durdurulan araç sürücüleri tek tek emniyet kemeri konusunda uyarılarak, broşürler dağıtıldı.

"Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz"

Tüm vatandaşların duyarlı olmasını beklediklerini belirten İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, "Tüm vatandaşlarımızın az önce röportaj aldığınız hanımefendi kadar duyarlı olmasını, onun kadar hassasiyet taşımasını arzu ediyoruz. Duyarlı olmayanlar bilsinler ki sadece kendilerini değil trafikte tüm herkes tehlikede. Biz şimdiden vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Bayramınız kemerli olsun diyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın bayram tatilini huzurlu ve güvenli geçirmesi için önlemlerimizi aldık"

Vatandaşların bayram tatilini güvenli geçirmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul'da vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güvenli geçirmesi amacıyla İstanbul polisi olarak iki helikopter, 502 trafik ekibi 3 bin 910 ekip olmak üzere 24 personelimizle beraber güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Bugün de burada bakanlığımızın talimatı doğrultusunda 'Bayramınız Kemerli Olsun' projesi kapsamında gişelerdeki vatandaşlarımızı duyarlı hale getirmek için gerekli uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

"Kazandığım her şeyi kaybettim"

1994 senesinde geçirdiği kaza nedeniyle omurilik felci olduğunu anlatan Türkiye Omurilik Felçliler Dernek Başkanı Semra Çetinkaya ise, "Emniyet kemeri çok önemli şakaya gelmeyen bir durum. Ben 1994 senesinde bir trafik kazası geçirdim. Bu kaza sonrası omurilik felci oldum. Hatta memur beyler yolda bizi durdurdular. Kemer takılı değildi bizde. Ancak arabayı kullanan arkadaşımın son şakası oldu. Çünkü ben kendisini kazada kaybettim. Biz eğlendik güldük. Kemerimizi takmadan yola devam ettik. Yolun devamında alamadığımız virajdan uçurumun aşağısına yuvarlanmışız. Arabanın sunroofu (açılır tavan) açıktı oradan fırlayarak vefat etti. Ben de arabanın içinde çok ağır hasar aldım. En önemlisi omurgamın kırılması sebebiyle ve yanlış taşındığım için ilk yardıma koşan insanlar eminim ki çok iyi niyetliydiler ama boynumu sırtımı sabitlemeden sunrooftan çekince göğüs altımdan sonra omurilik felci oldum. Kazandığım her şeyi kaybettim. Bunu kabullenme sürecim omurilik tedavisi ağır hasar alınca maalesef yok. Kurallara uy, tekerleklerini değiştirmek zorunda kalma" şeklinde konuştu.