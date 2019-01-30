İstanbul Emniyeti'nden 'Engin Gönüllüler Şenliği'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ‘Engin Gönüllüler Çocuk Şenliği' kapsamında polis yakını engelli çocukları ve ailelerini ağırladı. Çalışkan, “Meslektaşlarımız başta olmak üzere engin gönüllü ailelerinin hepsi eli öpülesidir. Bunlar çok özel bir yük taşıyorlar, Allah onlara özel bir görev vermiş” dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın himayelerinde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından ‘Engin Gönüllüler Çocuk Şenliği' düzenlendi. Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) yapılan etkinliğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, İstanbul'da görevli ilçe emniyet müdürleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Çalışkan'ın eşi Müberra Çalışkan ile katıldığı etkinlikte 65 aile, 95 çocuk olmak üzere toplamda 250 kişi ağırlandı. Çocuklarla pasta kesildikten sonra tiyatro oyunu sergilendi. Mini illüzyon gösterisinin ardından Mustafa Çalışkan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Çalışkan, “Polislik meslek dalı olarak bambaşka bir meslek dalıdır. Bu dili konuşabilmek, yeri geldiğinde Cumhurbaşkanımızla konuşuyorsunuz, yeri geldiğinde sokakta çaresiz, kimsesiz birisiyle konuşuyorsunuz. Her iki lisanı da kullanabilmeniz gerekir. O yüzden polislik kutsal üzeri bir meslektir. Eli öpülesi insanlar vardır, polislik mesleği de bunlardan bir tanesidir. Engin gönüllü aileler, anne ve babalar, o ailelerin hepsi eli öpülesi insanlardır. Bunu gönülden dile getiriyorum. Meslektaşlarımız başta olmak üzere engin gönüllü ailelerinin hepsi eli öpülesidir. Bunlar çok özel bir yük taşıyorlar, Allah onlara özel bir görev vermiş. Bir gün yüzmede şampiyon olmuş engin gönüllü bir yavrumuz bana şunu söyledi; ‘Ben halimden şikayet etmiyorum, hatta Allah'ıma şükrediyorum. Cenab-ı Allah beni işaretlemiş. Ben Allah'ın işaretlediği, özel olarak işaretlediği bir kulum. O manada şükrediyorum' demişti. Bu yüzden engin gönüllü ailelerin hepsine hem teşekkür ediyoruz hem de ellerinden öpüyoruz” dedi.

“110 haftada 45 ilden toplam 134 şehit ailesini şehrimizde ağırlama onuruna eriştik”

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Çalışkan, ”Ülkemizin dört bir yanından şehit ailelerimizi misafir edip, tarihi ve kültürel mekanları gezdiğimiz 'Büyük Aile Projesi'yle 110 haftada 45 ilden toplam 134 şehit ailesini şehrimizde ağırlama onuruna eriştik. Yine göreve başladığım günden bu yana İstanbul'da şehit olan kahraman meslektaşlarımızın ailelerine devletimizin sağladığı imkanlara ek olarak birer ev almak üzere çalışmalar yaptık, şu ana kadar 44 şehidimizin ailesini bu imkandan faydalandırdık. Bir başka projemiz anaokulu projesi, personellerimizin talepleri doğrultusunda Fatih ilçemizde ‘Son Kale Anadolum' ve Üsküdar ilçemizde 'Ocağım Anadolu' olmak üzere iki anaokulunu faaliyete geçirdik. Engin gönüllü yavrularımız için de bir takım projelerimiz var. ‘Atım Benim Kanatlarım Projesi' kapsamında Veliefendi'de Türkiye Jokey Kulübü eğitim merkezinde at terapisi programı başlattık. Şu ana kadar 35 ailemiz bu imkanlardan faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor. Başka bir proje ise ‘Özel Eğitime Gereksinim Duyan Koro Ekibi Projesi.' Bu proje ile Yavuz Bingöl şefliğinde Aralık 2018 tarihinde başlanıldı, inşallah 16 Mayıs 2019 Engin Gönüllüler Haftası'nda bir program düzenlemek üzere çocuklarımızla birlikte provalar devam ediyor” şeklinde konuştu.