İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Emniyetinden İSPARK denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 39 ilçede gerçekleştirilen İSPARK denetiminin bilançosu belli oldu.

Denetleme neticesinde 25 kişiye işlem yapıldı.


İstanbul Emniyeti tarafından dün 20.00 ile 23.00 saatleri arasında 39 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen İSPARK denetiminin bilançosu belli oldu. Yapılan denetlemede İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 161 olurken, denetlenen İSPARK otopark sayısı 152 oldu. Bakırköy'de 11 İSPARK otoparkı denetlenirken, 15 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu ilçesinde ise İSPARK harici 7 nokta ve 3 İSPARK otoparkı denetlendi ve 3 kişiye işlem yapıldı. Şişli'de de İSPARK harici 9 nokta ve 10 İSPARK otoparkının denetlenmesinin ardından 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul genelinde toplamda 313 noktada gerçekleştirilen denetlemede 25 kişiye işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.