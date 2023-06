İstanbul Esenyurt Üniversitesi 10. yılını kutluyor

yılını hazırlamış olduğu bir dizi organizasyonlarla kutluyor. Her yıla özel bir etkinliğin hazırlandığı organizasyonun ilk gününde uluslararası öğrenciler, kurmuş oldukları stantlarda kendi kültürlerini tanıttı.

2013 - 2014 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde 6 bölüm ve 8 programla ek yerleştirme sistemi ile 296 öğrenci alarak eğitim hayatına başlayan İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 10.yılını coşkuyla kutluyor. 10. yıl etkinlikleri çerçevesinde ilk gün uluslararası öğrenciler kurmuş oldukları stantlarla kendi kültürlerini tanıttı. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Canan Hecer ve öğretim üyelerinin de katıldığı program barbekü partisi ve DJ performansıyla devam etti.

10. yıl etkinlikleri çerçevesinde her yıla özel bir dizi etkinlik hazırladıklarını ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Hecer, “Yabancı öğrencilerimizi Türk öğrencilerimiz ile kaynaştırmak adına barbekü partisiyle etkinliklerimizi başlattık. Ayrıca her yıl yapmış olduğumuz geleneksel pilav günümüzü de bu etkinlikler çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin yapmış olduğu beş adet sergiyi de sergileyeceğiz. Aynı zamanda kariyer günleri çerçevesinde her bir akademik birimimizle sektörün temsilcilerini öğrencilerimizle buluşturacağız. Spor müsabakalarımız olacak. Ünlü bir şefimizin kalıtımı ile gastronomi mutfağımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun bir arada düzenlediği Öğrenci Kongremiz olacak. Yine bu etkinlikler çerçevesinde hocalarımıza Bilimsel Araştırmalar Teşvik Ödüllerini ve yapmış oldukları çalışmalar ve yayınlar dolayısıyla teşekkür belgelerini takdim edeceğiz. Bunun yanı sıra dış paydaşlarımıza da bu 10 yıl sürecinde bizimle birlikte oldukları için teşekkürlerimizi ileteceğiz. Organizasyonun son gününde de tüm akademik ve idari personelimiz ile Gümüşyaka yerleşkemizde bir piknik organize edeceğiz” dedi.

“Uluslararası öğrenci sayımızda bir artış var”

2 bin 500 civarında yabancı öğrencileri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Hecer, “5 Yıllık Kalkınma Planımızda bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Coğrafyaların bir arada olması eğitim kalitesini güzel etkiliyor. Hem ülke ekonomisine gelir kaynağı oluyor hem de Türk öğrencililerle yabancı öğrencilerin kaynaşması kaliteli bir eğitim sağlıyor” diye konuştu.