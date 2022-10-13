İstanbul Esenyurt Üniversitesi yeni akademik yıla ‘merhaba' dedi

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, geçen sene Türkiye'nin en iyi denetim raporunu aldıklarını belirtti.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde düzenlenen törenle yeni akademik yıl açılışı gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Vekili Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Esenyurt için üniversitenin çok önemli bir misyona sahip olduğunu belirten Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, törende yapmış olduğu konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

“ Esenyurt Türkiye'nin en büyük, en kalabalık ilçesidir. İlçemizin en büyük sorunu sosyokültürel ve eğitim açısından dezavantajlı bir yapıya sahip olmasıdır. Bu bağlamda bizler kamu hizmetlerini yerine getiren organlar olarak bu seviyeyi biraz daha yükseltmek adına önemli görevleri ifa etmeye çalışıyoruz. Ancak burada tabi ki üniversitemize çok daha önemli rol düşüyor. Üniversitemizin gerek fiziki yapısı gerekse de değerli öğretim üyeleri ve yönetimiyle bu misyonu en güzel şekliyle ifa ettiğini düşünüyorum.”

“Türkiye'nin en iyi denetim raporunu aldık”

“Daha iyi ve daha güzele doğru eğitimimizi sürdüreceğiz” diyen Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, “Pandemi sürecinde vakfımızın üniversitemize büyük katkısı oldu. Yaşanan sıkıntıları ne öğrencilerimize ne de hocalarımıza yansıtmadılar. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Geçen sene Türkiye'nin en iyi denetim raporunu aldık. İnanıyorum ki bu seneyi de çok başarıyla atlatacağız. Üniversitemiz aydınlık bir geleceğe doğru hareket edecektir” dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, “Açılış törenimiz eğitim dünyamıza yeni adım atan ve ülkemizin geleceği olan genlerimizin bu ülke için yapacakları hizmetlerin öncüsü olan çalışmalarımızı, hocalarımızın alın terinin onların üzerine nakşolmasının başlangıç günüdür. Yeni akademik yılımızın hayırlara vesile olmasını ve ülkemize, milletimize faydalar getirmesini dilerim” diye konuştu.

Tören yeni akademik yılın açılış pastası kesimiyle son buldu.