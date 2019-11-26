İstanbul Esenyurt Üniversitesinden Öğretmenler Gününe özel yemek daveti

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul Esenyurt Üniversitesi By Hilton Garden Beylikdüzü Otel'inde yemek programı organize etti. Davete Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, üniversitenin vakıf ve mütevelli heyet üyeleri, akademisyeneler ve öğretim görevlileri katıldı.

Bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri organizasyonun amacının öğretmenlere layık olduklarını göstermek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sudi Apak, “Bugün Türkiye'de Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlemiş olduğu öğretmenler gününü kutluyoruz. Bu organizasyonu artık geleneksel hale getirdik ve dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu bizler için hem bir kaynaşma hem de anıları paylaşmak açısından son derece önemli ve öğretmenlerin layık olduklarını göstermemiz gerekiyor. Bizler de onu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Öğretmenlik mesleğini isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunan Sudi Apak, “Öğretmenlik çok güzel bir şey. Bir kere her zaman kendinizi güncel tutuyorsunuz, her daim gençlerle birlikte oluyorsunuz, çağdaş dünyayı yakalıyorsunuz, çevreniz ona göre gelişiyor, toplumda saygı görüyorsunuz. Bütün bunlar son derece güzel şeyler. Gençlere özellikle yaptıkları meslek ne olursa olsun öğretmenlik mesleğini de tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Yemeğin organizasyonu pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle birlikte sona erdi.