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İstanbul Esenyurt Üniversitesine 'Bluesky Awards' 2021 Havacılık'tan ödül

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen dijital ve bağımsız havacılık ödülleri ’Bluesky Awards’ organizasyonunda İstanbul Esenyurt Üniversitesine ödül verildi.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen dijital ve bağımsız havacılık ödülleri 'Bluesky Awards' organizasyonunda İstanbul Esenyurt Üniversitesine ödül verildi.


Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen dijital ve bağımsız havacılık ödülleri 'Bluesky Awards' organizasyonunda İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esma Görkem Ersoy'un İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörü olarak gönüllülük esasıyla destek verdiği Türkiye Havayolu Pilotları Derneği “TALPA-MDA Meslektaş Destek Ağı” projesi “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi'' ödülünü almaya hak kazandı.


Üniversitenin ayıca İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Erol, Başkent Yıldızları Havacılık Okulu adına “Yılın İngilizce Dil Yeterliliği Sınav Merkezi Ödülü''nü almaya hak kazandı.


Yaklaşık bir yıldır süren 'Bluesky Awards' organizasyonunda İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden Havacılık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülaçtı Şen jüri üyesi olarak yer aldı.


Gerçekleştirilen ödül töreninde Dr. Öğr. Üyesi Gülaçtı Şen aşağıdaki kategorilerde havacılık ödülü almaya hak kazananlara ödüllerini takdim etmiştir.


Yılın Havacılık Tasarım (Dizayn) Kuruluşu Ödülü'nü Sky Art Satış Müdürü Yaşar Uçkun


Yılın Hava Balon Kuruluşu Ödülü'nü Frigya Balon Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Zengin


Yılın Havacılık Sosyal Sorumluluk Projeleri Türk Havayolu Pilotlar Derneği & TALPA Meslekdaş Destek Ağı Projesi TALPA Bşk. Yrd. ve Kaptan Pilot Muharrem Gündoğan


Maiden Flight Tech Havacılık Dezavantajlı Gençler İçin, Ücretsiz İHA-Drone Pilot Eğitimleri ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Güneş.

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