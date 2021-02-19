İstanbul Esnaf ve Bakkallar Odası'ndan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ziyareti

Pandemi döneminde zor günler geçiren bakkalların veresiye borcunu kapatarak örnek bir davranışa imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İstanbul Bakkallar Odası teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Deniz Köken'i ziyaret eden İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Engin Türkmen ve İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, olağanüstü koşulların yaşandığı bir dönemde ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödeyerek dayanışma ruhunu yücelten bu örnek davranışından dolayı Başkan Deniz Köken'e esnaf ve sanatkarlar adına şükranlarını sundu.

“Mahalle esnaflarını yaşatmamız lazım"

Öncelikli hedeflerinin kimseyi aç ve açıkta bırakmamak olduğunu söyleyen Başkan Deniz Köken, Keskin ve Engin Türkmen'e bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Vatandaş herhangi bir markete gitse beş kuruş eksik kalsa malzemeyi dışarı çıkaramaz, ama bakkallar sonra verebilirsin diyebiliyor. 21.yüzyılda hala böyle bir kapı var. Bu kapıyı muhafaza edip mahalle esnaflarını yaşatmamız lazım. Kahvehane, bakkal, berber, manav gibi mahallenin doğal bekçiliğini yapan bu esnafların sayısı azaldığı için bekçilik sistemine geri döndük. Biz esnafımız sayesinde mahallelerin genel bir haritasını da çıkarıyoruz. Esnafımız bize doğru rapor verirlerse biz mahallenin durumunu daha iyi anlamış olacağız. Onlardan bir ricam da özellikle hijyen konusuna dikkat etmeleri” dedi.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin ise sahada ödemelerin yapıldığı bakkaları ziyaret ettiğini ve bu uygulamanın herkese örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Ziyaret sonrası İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Engin Türkmen ve İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, Başkan Deniz Köken'e esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi ve ahilik teşkilatının Anadolu'daki kurucusu Ahi Evran'ın Ahilik Nasihatının yazılı olduğu heykeli verdi. Başkan Deniz Köken ise Engin Türkmen ve Keskin'e Eyüpsultan minyatür çalışmasını takdim etti.