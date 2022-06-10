İstanbul Gelişim Üniversitesi 9. Medya Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 9'uncusu düzenlenen Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Üniversite öğrencilerinin oyları ile seçilen medya duayenlerine, gerçekleştirilen tören ile birlikte ödülleri takdim edildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödüllerinin 9'uncusu gerçekleşti. Üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine sanat, futbol ve medya camiasından katılım sağlanırken, öğrenciler sektör duayenleri ile bir araya geldikleri için eğlenceli anlar yaşadı. Başarılı sunucu Hilal Ergenekon'nun sunduğu ödül töreninde Yaşam Boyu Onur Ödülü Orhan Gencebay'a, En İyi Yönetmen Ali Eşitmez'e, Onur Ödülü Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a verilirken, En İyi Haber Ajansı ise İhlas Haber Ajansı olarak seçildi. Toplamda 52 kategoride ödüllerin takdim edilmesi ise Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ve üniversite öğretim görevlileri tarafından gerçekleşti.

Orhan Gencebay böyle bir ödül aldığı için son derece gururlu olduğunu söyleyerek, “Çok onurlandım tabii ki, bu büyük ödülü bana layık gördükleri için. Herkese, gönül dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Berhudar olsunlar” dedi. Gencebay ayrıca gençlere de tavsiyelerde bulunarak, “Onlar zaten yaşadıkça öğreniyorlar. Fakat bizim atadan kalma temel konularımız var, onların öğretiminde, aileye, okullara özellikle annelere çok büyük görevler düşüyor. Türk toplumunun yaşamla ilgili farklılığı, dilimizin bir kimliği var. Dinimiz, geleneğimiz göreneğimiz var. Kendimize has özelliklerimiz var. Bunları bırakmadan geliştirerek devam etmeliyiz. Yani gençlere anlatırken önce kimliğimizi iyi bilmeliyiz. O kimliği de geliştirip korumalıyız. Atamızın dediği gibi, muasır medeniyetler ötesine götürebiliriz her şeyi. Çok çalışmalıyız, sevgi ile saygı ile hoşgörü ile” şeklinde konuştu.

“Yeni bir single çalışması geliyor”

Son olarak da önümüzdeki hafta yeni single çalışması olduğunu duyuran Gencebay, “Önümüzdeki haftalarda bir single yapmayı düşünüyorum. Uzun zamandır yapmıyordum. Bu defa bu singleda beş eser olacak. Normalde singleda iki eser olur. Bir an önce yapmak istiyorum. Stüdyoya girmek üzereyim” dedi.

“Başarılı olan duayenlerimizi takdirle ödüllendirmiş olacağız”

Bu etkinliklerle birlikte artık pandeminin sıkıntılı zamanlarının geride kaldığını ifade eden Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Böyle etkinliklerle birlikte artık pandeminin o sıkıntılı zamanlarını da üzerimizden atma fırsatı oluyor. Çünkü artık insanların normal hayata dönmesi, sanata, bilime ehemmiyet vermesi gerekiyor. Bu medya ödülleri ile birlikte bir başlangıç yapmış olduk. Bundan sonra da kalitede, bilimde, sanatta, turizmde daha başarılı, daha kaliteli olma yolunda hedeflerimiz var. Aynı zamanda medya duayenlerimizle birlikte hareket ederek, öğrencilerimizin başarılı olması ve kendi sektörlerindekilerle bir araya gelmesini istiyoruz. Bugün de hem sektörde örnek olabilecek insanlarla öğrencilerimizi buluşturmuş hem de başarılı olan duayenlerimizi takdirle ödüllendirmiş olacağız” diye konuştu.

“Toplumun her kesimi ile iletişim halinde olmak istiyoruz”

Üniversiteye ataması yeni yapılan Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ise etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, “Araya giren pandemiden dolayı ödüllerimizi dağıtamamıştık. Üniversite olarak toplumun her kesimi ile iletişim halinde olmak istiyoruz. Medya ve sanatçılar da bizim paydaşlarımızdan birisi. Birçok sektörden ve alandan paydaşlarımızla iş birliğine devam edeceğiz. Hep birlikte toplumun problemlerini çözmek için katkı sunmak istiyoruz. Bugün de hem başarılı olan sanatçılarımızı hem de medya camiasındaki önemli isimleri ödüllendirmek için buradayız. Marifet iltifata tabidir” dedi.