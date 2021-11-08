İstanbul Gençlik Oyunları balon futbolu heyecanıyla sürüyor

Başakşehir'de İstanbul Gençlik Oyunları heyecanı balon futboluyla devam ediyor. Bilyalı tornet finallerinden sonra il genelinde Başakşehir'i temsil edecek takımların belirleneceği turnuva, nefeslerin tutulduğu mücadelelere sahne oldu.

Başakşehir Belediyesi'nin başlattığı ve bu yıl İstanbul geneline yaydığı İstanbul Gençlik Oyunları, bilyalı tornet yarışlarından sonra balon futboluyla devam ediyor. İstanbul finallerinde Başakşehir'i temsil edecek takımların belli olacağı turnuvaya 31 okuldan 296 öğrenci katıldı.

Balon futboluna kız öğrencilerden ilgi büyük

Şehit Erdem Özçelik Stadı'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya, Başakşehir'deki 14 okuldan kız, 17 okuldan da erkek öğrenci takımları katılım sağladı. Turnuvanın ilk maçları kızlar kategorisinde yapıldı. Nefeslerin tutulduğu ilk gün karşılaşmalarında rakiplerini yenen Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Meslek Lisesi ile Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız takımları üst tura çıkmayı başardı. Balon futbolunda hem kızlar hem de erkeklerde final karşılaşmaları perşembe günü oynanacak. Başakşehir şampiyonu olan takımlar, İstanbul finallerinde Başakşehir'i temsil edecek.

Sırada basketbol ve voleybol var

Balon futbolu finallerinin ardından basketbol ve voleybol turnuvaları başlayacak. İstanbul Gençlik Oyunları'na 70 bini aşkın kayıt yapılırken balon futbolu turnuvalarında il genelinde bin 586 öğrenci mücadele edecek.