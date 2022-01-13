İstanbul Gençlik Oyunları Şişli'de

Başakşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları'nın heyecanını İstanbul genelindeki okullara taşımaya devam ediyor. Serdar Gökalp'in her hafta farklı bir okulda öğrencilerle buluştuğu Serdar Gökalp ile İstanbul Gençlik Oyunları Sohbetleri'nin son durağı Şişli Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Başakşehir Belediyesinin 100 bin gence ulaşma hedefiyle başlattığı, Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda birçok branşta ilçe şampiyonları belli olmaya başladı. Yoğun katılımla yapılan yarışmaların heyecanı, İstanbul genelindeki okullarda öğrencilere de yaşatılıyor.

Radyocu Serdar Gökalp, gençlerle bir araya geldi

Sevilen radyocu Serdar Gökalp, her hafta farklı bir okulda öğrencilerle buluştuğu Serdar Gökalp ile İstanbul Gençlik Oyunları Sohbetleri programında Şişli Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde konuk oldu. Gençlerle bir araya gelen Gökalp, hem İstanbul Gençlik Oyunları hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu, hem de gençleri spor yapmaları konusunda teşvik etti. Programda, öğrencilere İstanbul Gençlik Oyunları tanıtım filmi ve şampiyon olan takımlar için hazırlanan içerikler izletildi.

Heyecan tüm hızıyla sürüyor

İstanbul Gençlik Oyunları'nda yarışma heyecanı ara vermeden devam ettiğini söyleyen Gökalp, “Spor, hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olmalı. Özellikle genç yaşlarda bir branş üzerine yoğunlaşmalısınız. Sizin gibi sporcu gençlerimizi İstanbul Gençlik Oyunları'nda görmek, bu güzel atmosferde yerinizi almanızı çok istiyoruz. Okulunu temsil edecek olan tüm gençlere, yarışacakları branşlarda başarılar diliyorum. Tüm bunları yaparken her zaman yaşamınızdan sportmenliği ve centilmenliği çıkarmayınız” diye konuştu.