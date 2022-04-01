İstanbul Gençlik Oyunları'nda en iyi sesler yarıştı

Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen 4. Gençlik Oyunları Müzik Yarışması'nın finali büyük heyecana sahne oldu. En iyi kadın ses kategorisinde Kardelen Asan, en iyi erkek ses kategorisinde Kayahan Bilal Özcan, en iyi grup kategorisinde ise Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi birinciliği kazandı.

İstanbul gençliğini spor, teknoloji ve kültür sanat yarışmalarında bir araya getiren Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda müzik yarışması finali, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul finallerinde “en iyi kadın ses”, “en iyi erkek ses” ve “en iyi grup” olmak üzere 3 farklı kategoride sahneye çıkan finalistler, performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Başkan Kartoğlu finalistleri tebrik etti

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bir yanda spor turnuvalarının, diğer yanda kültür ve sanat yarışmalarının final heyecanlarını art arda yaşıyoruz. Bu yıl Avrupa yakasındaki 25 ilçemizin katıldığı İstanbul Gençlik Oyunlarımızı, önümüzdeki yıl İstanbul'un tamamındaki liselerimizle daha da geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz inşallah. Finale gençlerimiz tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Jüri değerlendirme yapmakta zorlandı

Büyük bir heyecana ve coşkuya sahne olan finalde değerlendirmeyi birbirinden deneyimli isimlerin yer aldığı jüri üyeleri yaptı. Klasik Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, keman virtüözü Muhammet Yıldırır, klarnet sanatçısı Serkan Hakkı, perküsyon sanatçısı Engin Gürkey, keman sanatçısı Ezgi Tekin ve opera sanatçısı Bengisu Yaman Koyuncu, 10 bireysel ve 5 grup performansını değerlendirmekte zorlandı.

Kuliste ve salondaki heyecan, sonuçların açıklanmaya başlamasıyla birlikte yerini coşkuya bıraktı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; en iyi kadın ses kategorisinde Kardelen Asan, en iyi erkek ses kategorisinde Kayahan Bilal Özcan, en iyi grup kategorisinde ise Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi birinciliği kazandı.

En İyi Kadın Ses Kategorisi

1. Kardelen Asan / Sefaköy Anadolu Lisesi

2. Zehra Sultan Çakıroğlu / Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi

3. Azra Avcı / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi

En İyi Erkek Ses Kategorisi

1. Kayahan Bilal Özcan / Sefaköy Anadolu Lisesi

2. Kaan Bülbül / Özel Vizyon Anadolu Lisesi

3. Nebi Mirza Ugan / Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi

En İyi Grup Kategorisi

1. Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi

2. Bahçeşehir Anadolu Lisesi

3. Bahçeşehir Bilfen Lisesi