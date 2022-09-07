İstanbul Gençlik Oyunları'nın heyecanı bu yıl 39 ilçede yaşanacak

Başakşehir Belediyesi'nin en sahipliğinde yapılan ve Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olan İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Organizasyonun bu yıl İstanbul'un 39 ilçesinde 150 bin katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı Başakşehir Hilton Otel'de gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başakşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle yapılan organizasyonda bu yıl 150 bin genç 24 farklı branşta heyecan dolu mücadeleler verecek. Geçen yıl 25 ilçeden 100 bin kişinin katıldığı etkinlikler, bu yıl İstanbul'un 39 ilçesinde de gençleri ve sporcuları ağırlayacak.

Toplam 450 finalin yaşanacağı İstanbul Gençlik Oyunları için kayıtlar 12 Eylül itibariyle alınacak. Kayıtların tamamlanmasıyla birlikte 24 Ekim'de heyecan dolu mücadeleler başlayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yapılacak olan İstanbul Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısına AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

“Gençlik oyunları heyecanı tüm ilçeleri sardı”

Organizasyonun 8 ay boyunca sürecek olmasının önemli olduğunu vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “ Geçtiğimiz yıl yaklaşık 25 ilçede başladığımız İstanbul Gençlik Oyunları, bu yıl İstanbul'un 39 ilçesinde olacak. Bu gençlik organizasyonu içerisinde sanat, kültür, spor, teknoloji gibi birçok branş var. Bu branşların hepsinde geçen yıl yaklaşık 100 bin bu yıl 150 bin katılımlı muhteşem bir organizasyon olacak. Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu olacak. Daha önemlisi ise 8 ay boyunca sürecek olması. Kapanışı da tüm katılımcılarla birlikte büyük bir stadda muhteşem bir finalle inşallah tamamlayacağız. Gençlik oyunları heyecanı tüm ilçeleri sardı. Tüm liselerimizde bu organizasyon çok hızlı ve heyecanlı geçecek. Gençlerin heyecanla bekledikleri bir organizasyon. Aynı zamanda Başakşehir'de de devam eden bu organizasyonun yaklaşık 35 bin katılımcısı olacak. Bu 35 bin katılımcı hem fiziki olarak hem sanal olarak yarışacaklar “ diye konuştu.

“Çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz”

İstanbul Gençlik Oyunları'nda antrenörlük yapan Merve Kumaş organizasyonla ilgili; “ İstanbul Gençlik Oyunları'nda bende varım. Burada antrenörlük yapıyorum. Hem okuyup hem de burada antrenörlük yaparak kendimi geliştirmeye adadım. Çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Gençlere dokunuyoruz. Birçok genci spora teşvik edici şeylerle karşılaştırıyoruz. Yoruluyoruz ama çok güzel geçiyor. Verdiğimiz emeğin karşılığını çok güzel bir şekilde alıyoruz. Biz çok eğleniyoruz umarım gençlerde çok eğleniyordur “ dedi.

İstanbul Gençlik Oyunları'nda yer almanın keyifli olduğunu dile getiren Yusuf Bölükbaş, “ İstanbul Gençlik Oyunları'nda yer almak çok keyifli. Hem gençleri eğlendirmek hem de aynı zamanda bizimde keyif almamız bu organizasyonu eğlenceli bir hale getiriyor. Gençleri bilgisayar masasından alıp ta böyle bir etkinliğe başlatmamız, böyle bir imkan tanımamız gurur verici “ dedi.