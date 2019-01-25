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İstanbul genelinde "Kurt Kapanı" uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için Kurt Kapanı-2 uygulaması yapıldı.

Narkotik köpeği Alex'in de katıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde asayiş uygulaması başlatıldı. Kurt Kapanı-2 uygulaması kapsamında,Beşiktaş ve Taksim'de durdurulan araçlar didik didik arandı. Beşiktaş ve Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada polis ekipleri, sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakarken, durdurulan araçların bagajları da didik didik arandı. Beşiktaş'ta yapılan aramalara narkotik köpeği Alex de katıldı. Uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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