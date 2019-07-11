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İstanbul güne yağışla başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sabahın ilk saatleriyle birlikte etkili olan yağış, sabah işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabahın ilk saatleriyle birlikte etkili olan yağış, sabah işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış sabahın ilk ışıklarıyla geldi. Kent genelinde sabah saatleri itibariyle etkisini göstermeye başlayan yağış nedeniyle yer yer trafik kazaları meydana geldi. Sabah saatlerinde işine gitmeye çalışan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Zaman zaman şiddetini artıran yağışa karşı vatandaşlar apartman kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.

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