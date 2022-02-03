İstanbul güne yağmurla uyandı

İstanbul’da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 50'yi geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için uyarılarda bulunduğu yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Mesailerine yetişmek için evlerinden çıkmaya çalışanların şemsiyelerini yanlarından ayırmadıkları görüldü.
Trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Kent genelinde yağıştan kaynaklı trafik yoğunluğunun da yüzde 50'yi geçtiği görüldü. Yağışın gün içinde etkisini göstereceği öğrenildi.