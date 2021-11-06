İhlas Haber Ajansı

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İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İstanbul’da sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler köprüsü neredeyse görünmez hale gelirken araç trafiğinde ise görüş mesafesi düştü.



İstanbul'da gece boyunca devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz şehitler köprüsü sisten görünmeyecek hale geldi. Sisin etkisiyle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken sürücüler önlerini görmekte güçlük çekti.

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