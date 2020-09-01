İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde satış sezonu başladı

İstanbul’da Su Ürünleri Av Sezonunun yeniden başlamasıyla Gürpınar Su Halinde satışlar yapılmaya başladı.

İstanbul'da Su Ürünleri Av Sezonunun yeniden başlamasıyla Gürpınar Su Halinde satışlar yapılmaya başladı. Sezonun ilk satış gününde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da balıkçı esnafına ziyarette bulundu.


İstanbul'da Nisan ayından bu yana yasak olan Su Ürünleri Avı bugün itibariyle yeniden başladı. Beylikdüzü Gürpınar'daki Su Ürünleri Hali'nde de balık ve diğer su ürünleri satışı tekrardan başladı. Yoğun kalabalığın olduğu pazarda, ürünler satış noktalarına ulaştırılmak üzere araçlara yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da balıkçı esnafına sezonun ilk satış gününde ziyarette bulundu. Hal'de bulunan yüklü miktarda su ürünleri sezonun yeni başlaması nedeniyle kısa sürede satıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.