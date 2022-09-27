İstanbul Havalimanı bin 286 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 19-26 Eylül'ü kapsayan haftaya ilişkin yayınladığı rapora göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 286 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, 19-26 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan kapsamlı uçuş verilerini yayınladı. Buna göre İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun meydanlar arasında zirvedeki yerini korudu. Kapsamlı değerlendirme raporuna göre, geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama bin 286 uçuş gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı, bahsi geçen dönemde Avrupa'da günlük ortalama en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı bin 272 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 236 uçuş ile Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.