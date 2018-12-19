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İstanbul Havalimanı çevresinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da kar yağışı Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde etkili oluyor.

İstanbul'da kar yağışı Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde etkili oluyor.


Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başlayan ve gece boyunca devam eden şiddetli yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yer yer su baskınlarına da neden olan yağmur, öğle saatlerinde kentin bazı yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. İki gündür yağmurun etkili olduğu İstanbul'un Kuzey ilçesi Arnavutköy'de öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.


Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe sınırlarında yer alan İstanbul Havalimanı çevresinde de etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte rüzgarında da etkili olduğu bölgede hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadı. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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