İstanbul Havalimanı ‘Çin Dostu Havalimanı' oldu

Dünyada tam kapsamlı şekilde ‘Çin Dostu Havalimanı' projesini uygulayan ilk terminal binası oldu.

Küresel havacılık sektöründe Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden İstanbul Havalimanı'na, Çinli yolcuların deneyimlerini artırmak için hayata geçirdiği uygulamalar neticesinde “Çin Dostu Havalimanı” belgesi verildi. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun katıldığı törenle konsolosluk tarafından verilen “Çin Dostu Havalimanı” belgesine layık görülen İstanbul Havalimanı, bu alanda projeyi tam kapsamlı şekilde uygulayan dünyadaki ilk terminal binası olma başarısını gösterdi. Proje, Çinli yolcuların havalimanında geçirdikleri zamanı daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Çince bilen personeller ve Çince levhalar yer alıyor

Çinli yolcular için havalimanında geçirilecek her anın daha rahat ve keyifli hale getirilmesi amacıyla yolcu dostu birçok uygulama da hayata geçirildi. Çin'den gelen yolculara özel check-in alanları tahsis edilirken, Çin'e yönelik seferlerin aynı uçuş bölgesinden yapılması, uçuş bilgi ekranlarının Çince olması, bilet işlem ekranlarının Çince'ye çevrilmesi gibi yeniliklere imza atıldı. Çinli yolcuların kullandığı Weibo & Wechat gibi sosyal medya mecralarının ekosisteminde İstanbul Havalimanı'nın hesaplarının yer alması, iGA İstanbul Havalimanı mobil uygulamasında Çince dil seçeneğine yer verilmesi, gelen ve giden yolcu katlarında sıcak su dispanserlerinin bulunması, yolcu köprülerinde “Hoş Geldiniz” yazısının yer alması ve Çince bilen personellerin özel üniformaları ile Çinli misafirlerin havalimanında daha rahat etmeleri için uygulamalar gerçekleştirildi. Çin'den gelen uçuşlarda, uçak içlerinde yapılacak Çince anonslar ve havalimanında hemen her alanda bulunan Çince levhalar ile de Çinli misafirlere yönelik her şey düşünülmüş durumda.

Amaç, Çinli yolcuların evlerinde gibi hissetmelerini sağlamak

Törende yaptığı konuşmada Çinli yolcuların kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini hedeflediklerini belirten İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “Son yıllarda ülkemizi ziyaret sayıları artan Çinli misafirlerimizin havalimanımızda daha keyifli bir deneyim yaşayabilmeleri ve kendilerini evlerinde hissetmeleri için özel bir takım yenilikleri hayata geçirdik. Çin'den gelen yolcularımıza özel check-in alanları tahsis edilirken, Çin'e yönelik seferlerin aynı uçuş bölgesinden yapılması, uçuş bilgi ekranlarının Çince olması, bilet işlem ekranlarının Çince'ye çevrilmesi gibi yeniliklere imza attık. Çinli misafirlerimiz, uzun bir uçuşun ardından havalimanımıza vardıklarında onları ‘Çin Dostu Havalimanı' konsepti ile buluşturuyoruz. Çince “hoş geldiniz” diyerek, yolcu köprülerimizde bulunan ve bu konsepti tam anlamıyla anlatan videolarımızla onlara sıcak bir karşılama yapıyoruz. Çinli misafirlerimizin uçuş kapılarını daha rahat bulabilmeleri için de mevcut yönlendirmelerimizi dijitale çevirerek dijital ekranlara Çince bilgilendirmeler ekledik. Bu sayede misafirlerimizin uçuşlarını kolaylıkla bulmalarını ve yolculuk deneyimlerini daha konforlu bir hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Çinli misafirlerimize yönelik her şey düşünülmüş durumda”

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında rekor artışların hedeflendiğini kaydeden Samsunlu, “Çince bilen personellerin özel üniformaları ile Çinli misafirlerin havalimanında daha rahat etmeleri için görevlendirilmesi gibi uygulamaları başlattık. Gelen ve giden yolcu katlarında sıcak su dispanserlerinin bulunması, Çin'den gelen uçuşlarda uçak içerisinde yapılacak Çince anonslar ve havalimanımızın hemen her alanında bulunan Çince yönlendirme tabelaları ile de Çinli misafirlerimize yönelik her şey düşünülmüş durumda, Pandemi sonrası İGA olarak önceliğimiz İstanbul Havalimanı'na uçuş düzenleyen Çinli havayolu şirketlerinin sayısını artırmak. Böylelikle de Çin'den Avrupa'ya giden yolcu trafiğinden çok daha fazla pay alarak ülkemizin turizmine katkı sağlamak istiyoruz. 2019 yılında Türkiye'yi yaklaşık 430 bin Çinli turist ziyaret etti, önümüzdeki yıllarda bu rakamda rekor bir artış sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Ana kapıdan girince Çin'deki bir havalimanının içinde olduğumu hissediyorum”

İstanbul Havalimanı'na girince kendini Çin'deki bir havalimanında hissettiğini ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise, “Defalarca bu havalimanına geldim ama bu kez gerçekten de özel duygu ile girdim. Bu törenin konusu ‘Çin Dostu Havalimanı'. Ana kapıdan girince Çin'deki bir havalimanının içinde olduğumu hissediyorum. Çince anonsun sesinin duyulması, heryerdeki Çince tabelalar ve Çin ekibinin üniformasındaki Çince yazı ve resimleri çok samimi ve çok duygulandık” şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın küresel konumuna vurgu

İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılık sektöründeki coğrafi konumuna dikkat çeken İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı da, “İstanbul Havalimanı sadece bir havalimanı olma dışında Asya, Afrika, Avrupa destinasyonlarının Uzak Doğu ve Amerika'ya erişimi noktasında en önemli kesişim noktasıdır. Bu yönüyle İstanbul Havalimanı Afrika'nın, Avrupa'nın ve yakın coğrafyamızın Çin'e açılan kapısıdır. Yine aynı şekilde bu bölgeyle olan ticaretinin ve ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli bir merkezdir. Sadece yolcularıyla değil kargo taşımacılığıyla da Çin noktasında bu coğrafyaya açılmada ve rekabet etmekte önemli bir potansiyele sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.

Tören sonunda ‘Çin Dostu Havalimanı' projesi kapsamında protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi.