İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan ‘Sevgililer Günü' paylaşımı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel havalimanı temalı video klip yayınladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel havalimanı temalı video klip yayınladı.


İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü münasebetiyle özel bir paylaşımda bulundu. İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan havalimanı temalı video paylaşımında, “Her kavuşmada, ilk günkü sihirle sevenlerin gününü kutluyoruz. Biz de sizi, sevdiklerinize kavuşturmayı çok seviyoruz” notuna yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.